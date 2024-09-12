На Вологодчине создали Ассоциацию отельеров и рестораторов

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Цель этой Ассоциации – обеспечение взаимодействия между предпринимателями, исполнительной и законодательной властью области. А основными направлениями деятельности станут повышение качества предоставления услуг в сферах общепита и гостиничного сервиса, формирование туристической привлекательности области и обмен опытом с профессионалами из других регионов.

«Впервые в Вологодской области создана Ассоциация отельеров и рестораторов. В состав вошли 10 представителей ресторанного и гостиничного бизнеса из Вологды и Череповца. Планируют присоединиться и представители из Сокола», – сказал избранный губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Отметим, что деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков включена в список приоритетных инвестпроектов в Вологодской области.

По словам Георгия Филимонова, это позволит привлечь предпринимателей, снизить барьер для входа на рынок, создать новые рабочие места, сократить время и ресурсы, необходимые для запуска нового проекта. Кроме того, инвесторы смогут получать землю без торгов для реализации проектов в сфере ресторанного бизнеса.

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Фото: freepik
 

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