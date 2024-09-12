Студенты Череповецкого госуниверситета покажут спектакль о НЭПе

Это вторая театральная читка, основанной на книге историка и краеведа Эльвиры Риммер «Необыкновенные приключения НЭПа в губернском городе Ч.».

Роман-компиляция написан Эльвирой Риммер в соавторстве с Марком Бородулиным. В основе повествования – публикации газет и журналов, издававшихся в Череповце в первые годы советской власти. В центре внимания – недолгая эпоха в истории города и целой страны, известная как Новая экономическая политика, призванная спасти экономику от разрухи.

Публике расскажут о Череповце 1920-х годов. Зрители отправятся в путешествие во времена НЭПа, побывают на улицах и в парках, на вокзалах и площадях, в кинотеатре и на приеме у врача, понаблюдают за героями: рабочими, крестьянами, служащими, которые пытаются привыкнуть к новой реальности, и «большими людьми» – авторами идеологических лозунгов и грандиозных планов.

Спектакль подготовили студенты направления «Режиссура театрализованных представлений и праздников» Череповецкого государственного университета, пройдет он в формате театральной читки.



«Книга еще не вышла, ведем переговоры с художниками по поводу иллюстраций. Но материал интересен, свеж, востребован у историков, молодежи и экскурсоводов. Поэтому мы не можем не поделиться им до издания книги. В читку войдут некоторые главы из будущей книги. У тех, кто не попал на первую читку в мае, появилась возможность увидеть ее», – рассказала директор Череповецкого музейного объединения Светлана Султанова.