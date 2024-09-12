В Верховажье арестовали подростка за совращение 7-летних мальчиков

В Верховажье 17-летний местный житель заключен под стражу. Молодой человек обвиняется в совершении действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших в отношении двух, не достигших четырнадцатилетнего возраста несовершеннолетних. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

«По версии следствия, в конце августа 2024 года парень встретил на улице двух 7-летних мальчиков. Он уговорил их зайти в заброшенное здание, где потребовал от малолетних раздеться и совершить в отношении друг друга действия сексуального характера. Один из мальчиков согласился, а второй отказался. Все действия ребят молодой человек снимал на камеру телефона, после съемки видеоролик разослал своим знакомым», – рассказали в пресс-службе.

Данное преступление является особо тяжким. За него предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.

На 2 месяца подростка заключили под стражу. Суд считает, что, если обвиняемый останется на свободе, то он может скрыться от следствия, а впоследствии и суда, а также продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на участников уголовного судопроизводства.