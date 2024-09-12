Под Соколом старик сжег баню, пытаясь избавиться от осиного гнезда

Несчастный случай, о котором сообщили в региональном ГУ МЧС, произошел 11 сентября в деревне Пахнино Сокольского округа.

83-летний старик решил избавиться от ос, которые обосновались в его бане. Чтобы выкурить вредных насекомых, он притащил в помещение таз с дымящимися поленьями и закрыл дверь.

Дед дождался, пока из бани повалит дым, и распахнул дверь, надеясь насладиться победой над кусачими вредителями. Из бани вырвались языки пламени и обожгли пенсионеру руки и лицо. Соседи в это время уже вызвали пожарных, заметив клубы дыма.

Баня сгорела, пожилой мужчина попал в больницу.