Поездка в кафе обошлась бесправному верховажанину в 600 тысяч рублей

Дорожную аварию 20-летний житель села Чушевицы, лишенный права управления транспортными средствами, совершил в июле текущего года.

Хозяин «Рено» вызвал полицию. Владельца "Гранты" нашли и составили на него протоколы за нарушение дистанции с впереди идущим автомобилем, оставление места ДТП и управление транспортным средством водителем, лишенным права управления.

Размер ущерба, причиненного в результате столкновения владельцу иномарки, составил 576 484 рубля. Автовладелец подал в суд.

Виновника аварии в заседание не явился, и дело рассмотрели, как сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, заочно.

В общей сложности Верховажский районный суд взыскал с виновника ДТП 597 529 рублей. Оплатить нарушителю придется ремонт машины, работу оценщика и юриста, а также госпошлину.