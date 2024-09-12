Тренерский штаб «Олимпа» дал возможность проявить себя всем заявленным на игру футболистам, за исключением запасного вратаря. Илью Космаенко по ходу матча на Антона Орлова менять не стали. А сами "олимповцы" показали яркую игру и одержали самую крупную победу в своей ещё такой не долгой истории со счётом 10:1.
Хет-триком в составе победителей отметились Иван Вайгачев и Андрей Шумарин. Эта виктория стала второй в сезоне для подопечных Дениса Кубасова, президента и главного тренера ФК «Олимп».
Свой герой матча был и в игре ФК «Череповец - СШОР Витязь» - ярославский «Шинник М». Три мяча капитана череповчан Антона Балашова принесли победу "жёлто-чёрным" со счётом 4:2. Ещё один гол в команде Алексея Ефименко забил Кирилл Кульков. Череповецкий клуб одержал 11 победу и уверенно занимает первое место турнирной таблицы Первенства III лиги.
В следующем туре, который пройдёт 18 сентября, «Олимп» отправится в гости к кировскому «Машиностроителю». А ФК «Череповец - СШОР Витязь» к «СШ им. Г. А. Ярцева».
Вологодский «Олимп» одержал свою самую крупную победу на взрослом уровне
Тренерский штаб «Олимпа» дал возможность проявить себя всем заявленным на игру футболистам, за исключением запасного вратаря. Илью Космаенко по ходу матча на Антона Орлова менять не стали. А сами "олимповцы" показали яркую игру и одержали самую крупную победу в своей ещё такой не долгой истории со счётом 10:1.