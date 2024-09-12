Вологодский «Олимп» одержал свою самую крупную победу на взрослом уровне

[ Спорт ]

Тренерский штаб «Олимпа» дал возможность проявить себя всем заявленным на игру футболистам, за исключением запасного вратаря. Илью Космаенко по ходу матча на Антона Орлова менять не стали. А сами "олимповцы" показали яркую игру и одержали самую крупную победу в своей ещё такой не долгой истории со счётом 10:1.

Хет-триком в составе победителей отметились Иван Вайгачев и Андрей Шумарин. Эта виктория стала второй в сезоне для подопечных Дениса Кубасова, президента и главного тренера ФК «Олимп».

Свой герой матча был и в игре ФК «Череповец - СШОР Витязь» - ярославский «Шинник М». Три мяча капитана череповчан Антона Балашова принесли победу "жёлто-чёрным" со счётом 4:2. Ещё один гол в команде Алексея Ефименко забил Кирилл Кульков. Череповецкий клуб одержал 11 победу и уверенно занимает первое место турнирной таблицы Первенства III лиги.

В следующем туре, который пройдёт 18 сентября, «Олимп» отправится в гости к кировскому «Машиностроителю». А ФК «Череповец - СШОР Витязь» к «СШ им. Г. А. Ярцева».

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