За неделю 171 вологжанин заразился коронавирусом

Большинство пациентов, по данным портала объясняем.рф, болеют не тяжело: госпитализированы только шесть человек. Погибших от этой инфекции за неделю не зарегистрировано.

В соседних регионах заболевших поменьше. В Ярославской области зафиксировано 159 новых случаев коронавируса, в Костромской - 18, в Архангельской - 74. Летальных исходов не зафиксировано.

По стране отмечается увеличение количества заболевших: на 100 тыс. населения показатель составил 17,28 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 17,3%. Увеличение заболеваемости отмечено в 68 субъектах РФ, в том числе в 19 регионах более чем в среднем по стране. 34 человека погибли.