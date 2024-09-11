В Никольске бывшая жена гонялась за соперницей со сковородкой

[ Происшествия ]

Ревнивая жена не давала жизни бывшему мужу и спустя два года после развода.  
В июне 2024 года 41-летняя жительница Никольска узнала, что у экс-супруга имеется пассия. Дама раздобыла адрес предполагаемой соперницы и приехала к ней на такси.

Фурия ворвалась в дом и набросилась на новую возлюбленную бывшего. Она обозвала горожанку нехорошими словами, разбила ее телефон, а потом схватила сковородку и хотела было огреть хозяйку, но та выскочила из дома и убежала.

Досталось невестке соперницы. Визитерша пнула ее в живот и бросилась догонять избранницу бывшего мужа.

На помощь пострадавшим пришел сосед. Он успокоил ревнивицу и отправил ее домоГостья увидела, что та стоит в проходе и что-то делает в телефоне. Решив, что она собирается кому-то звонить, женщина со злостью нанесла ей один удар правой ногой в живот. После этого нападавшая выбежала из квартиры и крикнула убегающей сопернице «Беги, дорогая, беги!». 
 
Успокоить нападавшую удалось соседу. Он посадил ее обратно в такси и отправил домой на такси. А пострадавшие вызвали участкового. 
 
На скандалистку завели дело за побои. В суд женщина не явилась, попросив рассмотреть дело без ее участия. С учетом того, что в марте даму уже приговорили к ограничению свободы и штрафу за оскорбление представителя власти, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 7 000 руб. и ограничения свободы сроком на  год.

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