В Харовске хозяйка овчарки возместила расходы на лечение покусанной таксы

Инцидент, о котором сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, произошел в октябре прошлого года в Харовске. Там овчарка покусала таксу.

Хозяйка отнесла пострадавшего питомца к ветеринару. Лечение, судя по документам, обошлось в 5,5 тысячи рублей. Владелица крупной собаки отказалась добровольно компенсировать расходы, и собственница охотничьего пса подала на нее в суд.

В заседании ответчица не признала иск, заявив, будто ее питомица постоянно сидит на привязи. Но очевидцы утверждали обратное.

В итоге по решению суда с хозяйки овчарки взыскали не только стоимость лечения, но и три тысячи за моральный вред, 4230 рублей в компенсацию оплаты юридических услуг и госпошлину.