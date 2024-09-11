В Харовске хозяйка овчарки возместила расходы на лечение покусанной таксы

[ Происшествия ]

Инцидент, о котором сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, произошел в октябре прошлого года в Харовске. Там овчарка покусала таксу.

Хозяйка отнесла пострадавшего питомца к ветеринару. Лечение, судя по документам, обошлось в 5,5 тысячи рублей. Владелица крупной собаки отказалась добровольно компенсировать расходы, и собственница охотничьего пса подала на нее в суд.

 В заседании ответчица не признала иск, заявив, будто ее питомица постоянно сидит на привязи. Но очевидцы утверждали обратное.

В итоге по решению суда с хозяйки овчарки взыскали не только стоимость лечения, но и три тысячи за моральный вред, 4230 рублей в компенсацию оплаты юридических услуг и госпошлину.  

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такса овчарка моральный вред
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