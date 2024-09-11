Работники череповецкой сауны поставляли клиентам девушек легкого поведения

[ Происшествия ]

На организации занятия проституцией попались, как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, ранее не судимые 56-летний, 49-летний и 53-летний мужчины, в том числе администратор сауны.

Позднее были установлены их подельники: 54-летний и 53-летний  работники сауны звонили сообщникам, когда клиентам требовались дамы, оказывающие интимные услуги. 

Преступный бизнес в сауне проработал почти два года.

При обыске у подозреваемых нашли мобильные телефоны с контактами девушек легкого поведения и  журналы с данными постоянных клиентов. Злоумышленники вели подпольную бухгалтерию, внося записи о выручке в тетради.

Фигуранты признали  вину. Им грозит до пяти лет колонии.

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сауна проституция притон
УМВД РФ по Вологодской области
 

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