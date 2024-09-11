Голкипер вологодского «Динамо» продлил контракт с клубом ещё на один сезон

Вячеслав вошёл в состав "бело-голубых" в 2023 году. За это время провёл восемь матчей, в которых пропустил четыре мяча.

«Очень рад продлению контракта с «Динамо»! Вологда - великолепный город, а «Динамо» - прекрасный клуб с невероятными болельщиками! Очень приятно, что руководство и тренерский штаб рассчитывают на меня. Надеюсь, что наши взаимоотношения станут еще крепче. Болельщики - это отдельная тема. Я благодарен каждому, кто приходит и следит за нами. Мы постараемся радовать вас игрой и показывать отличные результаты», - сказал вратарь после подписания нового контракта.