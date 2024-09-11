Segezha Group продвигает на рынок принципы «зелёного домостроения»

В ходе XX юбилейной Международной выставки «Лесдревмаш-2024», которая с 9 по 11 сентября проходит в московском Экспоцентре с участием 200 компаний из восьми стран, Segezha Group (MOEX: SGZH) информирует экспертное сообщество о состоянии и перспективах российского рынка строительных изделий из клеёных деревянных конструкций.

Деревообрабатывающие предприятия Segezha Group, выпускающие КДК и домокомплекты, расположены в г. Соколе Вологодской области. Сокольский ДОК, производящий в год 100 тыс. м3 клееной продукции, — один из лидеров в данной специализации. ООО «Сокол СиЭлТи» выпускает 50 тыс. м3 CLT-плит. Согласно данным дирекции по аналитике Segezha Group, брус традиционно заказывают российские застройщики, балку и CLT-плиты в основном - зарубежные. До 2022 года практически весь объем КДК компании экспортировался. В 2023 году Segezha Group сфокусировалась на развитии внутреннего рынка, экспорт по балке составил лишь 15%, по CLT - 24%. Перспективными экспортными направлениями продаж после «разворота на Восток» стали Китай, Турция, Узбекистан, Армения, Грузия, Израиль и страны БРИКС+.

- Внутри страны рынок клееной конструкционной древесины пока недостаточно развит. Высшая школа, обучающая по профилю, заточена на традиционные строительные технологии из бетона, кирпича и металлоконструкций. Девелоперам, архитекторам, инженерам, органам власти и потенциальным заказчикам нужно больше общедоступной информации о мировом опыте и возможностях современного деревянного домостроения», - подчеркнула Дарья Цехова.



Segezha Group уже несколько лет ведет просветительскую работу, проводит промышленные экскурсии на производство и первые пилотные деревянные многоэтажки, знакомит с характеристиками перекрестно-клееных материалов и типовыми узлами, помогая архитекторам в совершенствовании опыта.

Среди барьеров на пути к развитию массового деревянного домостроения в России Segezha Group называет дефицит современных типовых узлов, решений и проектов, стандартных сечений и длин балок для несущих конструкций, отсутствие рынка погонажных изделий и недоверие к технологии со стороны конечных потребителей.





Одним из драйверов активного применения и монтажа КДК в модульном деревянном строительстве являются национальные стандарты «зеленого» строительства. В России уже принят «зеленый» ГОСТ Р для ИЖС, который учитывает энергетическую эффективность проекта, использование застройщиком экологичных и местных стройматериалов, а также снижение количества отходов при использовании технологий модульного строительства. Важным подспорьем стало появление ипотечных продуктов для деревянных домов, в том числе распространение на них механизма эскроу-счетов.

Проекты из CLT по ряду критериев движутся в том же направлении и могут претендовать на статус «зеленых» строений, в том числе многоэтажных и общественных зданий, школ, больниц, торговых центров и спортивных объектов. Внимание государства к деревянному домостроению при реализации федеральных программ – важный сигнал для отрасли. В последние годы ЛПК ощущает поддержку Минпромторга и Минстроя России, других профильных министерств и ведомств. МЧС и ученые НИИ Кучеренко провели серию крупномасштабных огневых испытаний деревянных строений. По данным МЧС РФ, в процессе исследований огнестойкости двух трехэтажных зданий из CLT-панелей среднеобъемная температура в помещениях достигала 1200 градусов Цельсия. Результат удивительный: перекрытия выстояли, а сам пожар развивался с гораздо меньшей скоростью, чем был прогноз, и не перешел на второй этаж до тех пор, пока не были отключены системы противопожарной защиты. Материалы сейчас изучаются, чтобы вписать в текущую нормативную базу.

Еще один драйвер роста деревянного домостроения - развитие внутреннего туризма. Древесина хорошо вписывается в окружающую среду с точки зрения визуального восприятия и экологии. Преимущества CLT-панелей для строительства модульных объектов туриндустрии (глэмпингов, гостиниц, турбаз) - это скорость и простота сборки круглый год в любых климатических условиях, лёгкость и надежность, пожаро- и сейсмостойкость. Сэкономить можно и за счет отказа от дорогого капитального фундамента, стоимость которого может достигать 25-30% от общей стоимости дома из традиционных материалов. Во внутренней отделке такие объекты практически не нуждаются, и в них особый микроклимат: в зимнее время тепло, летом - прохладно.

По мнению экспертов Segezha Group, строительство из CLT и КДК туристических кластеров является экономически обоснованным. В этом году Segezha Group впервые предоставила свои клееные материалы для строительства садово-парковых объектов на Черноморском побережье Кавказа. Беседки, навесы, веранды и перголы из клееной северной древесины дополнили рекреационные комплексы новыми архитектурными элементами. Строители успешно варьировали различными строительными материалами в сочетании с деревом.







В последние годы регионы защищают мастер-планы развития городов, предполагающие комплексную застройку по архитектурным планам, создание комфортных условий для жизни местного населения и привлечения туристов. В сельской местности фиксируется интерес крупных девелоперов к строительству поселков из типовых деревянных домов. С учетом максимальной заводской готовности домокомплектов (плиты с проемами под двери-окна) и скорости возведения домов — это может стать новым трендом в строительстве в течение ближайших двух-трех лет.

Есть и первый успешный опыт строительства из КДК объектов сельского хозяйства. В Вологодской области построен первый животноводческий комплекс (шесть производственных объектов), в котором в качестве несущих конструкций применена клееная балка Segezha Group. Хозяйство рассчитано на 4200 голов крупного рогатого скота. Стоимость строительства такого коровника с применением КДК на 10% дешевле аналогичных традиционных вариантов. При этом срок службы металлоконструкций может быть меньше, так как металл подвержен коррозионным изменениям, катализатором которых является аммиак. Древесина в агрессивной среде инертна и не подвержена изменениям.

- Как производитель КДК и CLT Segezha Group расширяет спектр целевых аудиторий, включая коммерческие компании, частных потребителей и государственные структуры, заинтересованные в реализации федеральных программ с применением современных строительных материалов. Экспертное сообщество проявляет интерес к преимуществам КДК, знает о прочности CLT как «легкого бетона», понимает, что уникальный, универсальный материал из северной хвойной древесины обладает отрицательным углеродным следом при строительстве, — отметил вице-президент по коммерческой деятельности Segezha Group Дмитрий Береснев.

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