Вологжане, любящие красоту и порядок, могут выиграть до 100 тысяч рублей

36 заявок поступило на конкурс «Благоустройство территорий города Вологды», объявленный по инициативе и.о. мэра Андрея Накрошаева. Члены конкурсной комиссии уже оценивают территории, которые вологжане предлагают благоустроить. Сегодня они выехали во дворы домов № 66 на улице Карла Маркса, № 56А на улице Горького и № 19 на улице Рубцова.

На оценку территорий выезжает комиссия, состоящая из сотрудников горадминистрации, депутатов Вологодской городской Думы и Центра по работе с населением. Победители будут определены после подсчета баллов.

«При оценке номинации «Лучший двор» комиссия обращает внимание на внешнее и инженерное благоустройство, в частности, водоотведение, искусственное освещение, санитарное состояние территории. На территории организаций важным моментом являются озеленение и благоустройство, наличие и состояние малых архитектурных форм. На территориях частных домовладений смотрят на состояние дома и самой территории, газон, цветники, кустарники, изгороди, состояние хозплощадок и пешеходных дорожек, парковки», – сообщил член конкурсной комиссии проекта, депутат Вологодской городской Думы Сергей Чуранов.

Вологжане подавали заявки на участие в трёх номинациях. Из них 23 – в номинации «Лучший двор», четыре – в номинации «Лучшее частное домовладение» и девять – в номинации «Лучшая прилегающая территория к коммерческой или некоммерческой организации».

Победителей конкурса наградят дипломами мэра Вологды и подарочными сертификатами. Призовой фонд конкурса составляет более 500 тысяч рублей.

В номинации «Лучший двор» призовой фонд распределяется следующим образом: 1 место – 100 тысяч рублей, 2 место – 50 тысяч рублей, 3 место – 20 тысяч рублей.

В номинации «Лучшее частное домовладение»: 1 место – 30 тысяч рублей; 2 место – 20 тысяч рублей; 3 место – 10 тысяч рублей.

А в номинации «Лучшая прилегающая территория к коммерческой или некоммерческой организации»: 1 место – 140 тысяч рублей; 2 место – 100 тысяч рублей; 3 место – 55 тысяч рублей.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей пройдет 30 сентября.