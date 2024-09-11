На Вологодчине проходит первый отборочный тур хакатона «Синеус»

Более 900 разработчиков компьютерных игр подали заявки на участие в мероприятии. Соревнования команд пройдут на площадке «Вологодского колледжа связи и информационных технологий».

«Хакатон «Синеус» проходит в два этапа. Всего заявки на участие в отборочном туре подали более 900 разработчиков компьютерных игр со всей России и зарубежья. По итогам первого этапа лучшие команды будут соревноваться в финале, который состоится в Вологде с 4 по 6 октября», – рассказали в пресс-службе избранного губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

В рамках отборочного тура участники сделали тестовое задание: разработали компьютерную игру, используя в создании игрового пространства колорит сказок. Жюри уже приступило к оценке результатов. Подробности финального задания станут известны конкурсантам только в первый день хакатона.

В эти же дни, 5 и 6 октября, в Вологде состоится выставка технологических решений «Ой Ти Форум». В «Русском доме» пройдут выступления именитых спикеров из IT, HRTech, EdTech и Game индустрий, мастер-классы, воркшопы, а также ярмарка игр, где можно будет показать свои разработки или познакомиться с инновационными IT-проектами в разных сферах.

«Ой Ти Форум» проводится по поручению избранного губернатора области Георгия Филимонова в рамках инициированной президентом России нацпрограммы «Цифровая экономика РФ».