«ТГК-2» сообщила, когда в центре Вологды появится горячая вода

Горячее водоснабжение жителей Центрального района Вологды будет полностью восстановлено 12 сентября. Об этом сообщила компания «ТГК-2», которая в понедельник, 9 сентября, на двое суток отключила горячую воду в десятках домов, расположенных в центре областной столицы.

Причиной отключения стал ремонт магистрального трубопровода на пересечении улиц Ветошкина и Зосимовской. Воду должны были вернуть сегодня в 9 часов утра, однако этого не произошло.

«Срок завершения ремонта на участке продлён в связи с увеличением объема работ по перекладке и спецификой монтажа трубопровода под проезжей частью перекрестка без вскрытия дороги. Специалисты компании приложат максимум усилий для скорейшего завершения работ на объекте. Горячее водоснабжение жителей будет полностью восстановлено 12 сентября 2024 года. ПАО «ТГК-2» просит с пониманием отнестись к проводимым работам и приносит извинения за временные неудобства», — пишет пресс-служба компании.