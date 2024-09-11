Мобильный (выездной) шиномонтаж – быстрое устранение неполадок колёс

Для замены шин или ремонта покрышек автомобиля необходим шиномонтаж. Достаточно приехать в автосервис, и колёса снова будут как новые. Но сейчас все больше оборотов набирает выездной шиномонтаж, где мастерская приезжает сама, чтобы заменить покрышки на авто.



Это автомобильный транспорт, оснащенный необходимыми инструментами и оборудованием для починки колес. Шины почистят, подкачают или поменяют с летней резины на зимнюю, починят проколы, повреждения и боковые порезы. При необходимости колеса демонтируют и разберут, чтобы выявить и устранить поломку. Мастера эффективно залатают резину, проведут горячую вулканизацию и многое другое. Сам хозяин авто может спокойно заниматься своими делами и не думать об автомобильных хлопотах.

Выездную бригаду можно вызвать на любой адрес и в любое время. Можно быть в это время дома, на работе или даже в пути – мастера приедут на любой указанный адрес. Но самое важное, что вызов ночью обойдется в 2 раза дороже обычного.

Можно отдать на хранение старые колеса, тем у кого нет специального помещения для правильного хранения шин. В боксах воздух имеет определенную температуру и влажность. А сами шины упаковываются от попадания грязи. При обслуживании нескольких автомобилей – хранение покрышек будет бесплатным.

Для ремонта покрышек мастера привезут с собой весь необходимый арсенал инструментов. Специальные фургоны оснащены всей экипировкой, которая может понадобиться во время ремонта. Даже привозят с собой запасные колеса, если вдруг понадобится замена, так как хозяин авто не всегда может дать здравую оценку повреждению. Главное – при заявке сообщить менеджеру марку автомобиля. Мастера всегда имеют все запчасти, если понадобится заменить старые. Специалисты возьмут с собой все запчасти на случай необходимости замены старых. Если колеса или его детали менять нет необходимости, то специалисты просто проведут хорошую и быструю починку.

Для постоянных клиентов и их друзей всегда гарантированы скидки. Достаточно позвонить в сервис и заказать услугу выездной шиномонтаж. Оплатить услугу можно наличными, переводом или банковской картой.

Не нужно ждать очереди и тратить время, пока освободится мастер. Нужно просто позвонить в сервис и договориться о времени и желаемом месте ремонта.

Нет необходимости следить за работой. Можно отключить сигнализацию и отдать машину специалистам. Мастера проведут все качественное и быстро, так как каждая фирма дорожит своей репутацией и не готова терять своих клиентов. Когда все будет готово, механики позвонят, дождутся и дадут необходимые рекомендации по эксплуатации за покрышками.

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