В Прилуках будет работать своя бригада скорой помощи

Сотрудники скорой медицинской помощи будут размещены в офисе врача общей практики Вологодской городской поликлиники №2. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил председатель Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников.

«Об этом очень просили жители микрорайона Прилуки. Дело в том, что из-за железнодорожного переезда бригады скорой не всегда могли оперативно добраться до тех, кому нужна помощь. Ситуация осложнялась, когда местный врач уходил в отпуск или на больничный», – рассказал Сергей Жестянников.

На следующей неделе бригада приступит к работе с графиком с 8:00 до 20:00. Такой режим продлится месяц, далее чиновники примут решение оставлять специалистов на постоянной основе или нет.