Фестиваль «Торф» соберет в Вологде любителей вездеходного транспорта

Вездеходный фестиваль «Торф» пройдет 13-15 сентября на территории старого аэропорта Вологды. Он является одним из крупнейших в стране и объединяет производителей и любителей вездеходной техники.

14 сентября, в основной день фестиваля, стартуют соревнования. Участники будут бороться за место победителя в пяти дисциплинах, в том числе «Торфяной траншее», «Лаве вулкана», «Скоростной трассе», «Водной канаве» и «Лесном завале». По итогам всех заездов определят чемпиона, который получит переходящий кубок. Помимо этого, победители получат призы и подарки от спонсоров.

В соревнованиях примут участие около 100 любителей вездеходного транспорта из более 20 регионов страны, а также Республики Беларусь. Вход для зрителей будет свободным.

Напомним, фестиваль проходит в Вологде во второй раз. Первый состоялся ровно год назад, в сентябре 2023 года. На него заявилось более 50 участников из разных городов России. Проведение фестиваля – это возможность для вологодского бизнеса встретиться с коллегами из других регионов, обменяться опытом и найти потенциальных бизнес-партнеров.

Мероприятие проводится Ассоциацией производителей вездеходной техники при поддержке Администрации города Вологды.