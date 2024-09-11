Дом-музей А. Можайского отреставрируют к концу 2024 года

В настоящее время уже разработан художественный концепт обновленной экспозиции, в которую войдут переносной планетарий и взлетная полоса.

Деревянное здание, расположенное в селе Можайском Вологодского округа, является объектом культурного наследия федерального значения и связано с жизнью и деятельностью контр-адмирала Александра Фёдоровича Можайского – выдающегося русского инженера-конструктора, мореплавателя и изобретателя. Владельцу усадьбы будет посвящена экспозиция на втором этаже.

«Мы будем рассказывать об Александре Фёдоровиче Можайском, о его наследии, о его первых опытах, которые он выполнял на вологодской земле. Мы воссоздадим гостиную, его рабочий кабинет и условную приёмную. Один из залов расскажет о его петербургском периоде. Мы обновим экспозицию за счет мультимедийных средств. Но техника не должна бросаться в глаза. Она будет задекорирована, чтобы не отвлекать посетителя от антуража XIX века и подлинных предметов этой эпохи», – поделилась генеральный директор Вологодского музея-заповедника Юлия Евсеева.

Согласно концепции, посетитель, заходя в музей, попадает на взлетную полосу. Первый этаж будет посвящен вологодскому авиаотряду, истории дома-музея, а также землякам Павлу Беляеву и Сергею Ильюшину. В обновленной экспозиции шире и в лучшем качестве представят модели самолётов.

Помимо этого, предусмотрен зал для сменных выставок и небольшой конференц-зал – там хотят разместить мобильный планетарий.

Дополнят повествование о жизни владельца усадебного дома документы из военно-морского музея Санкт-Петербурга и Военно-космической академии имени Александра Можайского. Сотрудники Вологодского музея-заповедника запросили материалы, касающиеся службы Александра Можайского на флоте и экспедиции в Японию.

Обновленную экспозицию начнут монтировать после завершения ремонтно-реставрационных работ. Сейчас продолжается второй, заключительный этап. Сруб уже отреставрирован, заново подведены коммуникации (отопление, водопровод, канализация), продолжаются внутренние и наружные работы, приводится в порядок участок.

При реставрации была обнаружена интересная особенность дома – фальш-окна (нарисованные). Их делали для симметричного расположения оконных рам. При предыдущих ремонтах нарисованные окна зашили. Теперь специалисты их раскрыли. Утраченные части рисунка восполнят.

Завершить реставрацию объекта планируется до конца этого года.