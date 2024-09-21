Суд вынес решение по делу Евгения Шулепова

Вологодский городской суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Евгения Шулепова. Напомним, что бывший глава Вологды и бывший депутат областного Законодательного собрания обвиняется в получении крупной взятки и превышении должностных полномочий.

Кроме того, он является подозреваемым ещё по двум уголовным делам, которые возбуждены по статьям «злоупотребление должностными полномочиями» и «мошенничество».

В результате, заслушав доводы участников процесса и изучив представленные документы, суд постановил продлить Евгению Шулепову срок содержания под стражей на срок по 13 ноября 2024 года.

«Аналогичное ходатайство на прошлой неделе было рассмотрено и в отношении вологодского адвоката. Он обвиняется в совершении мошенничества в составе организованной группы с Шулеповым Евгением Борисовичем и иными лицами. Суд пришёл к выводу, что ему также следует продлить срок содержания под стражей, по 23 ноября 2024 года. Постановление было обжаловано его адвокатом. Вологодский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил постановление суда первой инстанции без изменения», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.