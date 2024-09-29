Мэр Череповца объяснил, почему на остановках показано неверное время прибытия автобусов

За последние несколько недель в городе металлургов многие жители жаловались на неверное время прибытия автобусов, указанное на табло на остановках, а также на отсутствие некоторых автобусов на картах. Многие считают, что система сломалась, однако это не так. Мэр Череповца Вадим Германов на своей странице ВКонтакте объяснил, почему так происходит.

«Причина неверных прогнозов, либо пустых экранов табло – в другом. В Череповце начала работу специальная система, которая «сбивает с толку» беспилотники. Сейчас это самая эффективная защита от атак дронов на стратегические объекты», – рассказал Вадим Германов.

Такая система нарушает нормальную работу всех устройств, использующих в своей работе координаты GPS, в том числе карты в смартфоне, спортивные трекеры, а также квадрокоптеры.

Мэр города металлургов отметил, что средства радиоэлектронной борьбы не работают круглосуточно. Их включение зависит от складывающейся оперативной обстановки.