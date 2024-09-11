Администрация Вологды сообщила, сколько ещё новых автобусов необходимо городу

«Потребность в обновлении парка автобусов по муниципальным перевозчикам составляет восемь единиц большого класса автобусов, а по частным перевозчикам 29 единиц автобусов большого класса и 32 – среднего класса», — сообщает администрация областной столицы.

По её данным, в 2024 году 31 автобус большого класса, работающий на природном газе, передан на праве хозяйственного ведения муниципальному предприятию «ПАТП № 1». Все они эксплуатируются на самых востребованных муниципальных маршрутах.

Частные перевозчики в этом году приобрели два автобуса среднего класса на дизельном топливе, которые уже ездят по маршрутам № 4 «Дальняя – Поликлиника – Южный микрорайон» и № 23 «Дальняя – ВПЗ».