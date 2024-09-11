По периметру одного из парков Вологды хотят установить видеокамеры

Рассмотреть вопрос об установке видеокамер по периметру парка «Осановская роща» – такое поручение было дано Андрею Накрошаеву на очередном заседании антинаркотической комиссии Вологодской области. По мнению участников заседания, наличие видеонаблюдения на территории общественного пространства позволит предотвращать там различные преступления, в том числе связанные с наркотиками, а также эффективно ловить преступников.

Как уточняет "Город Во", если камеры в Осановской роще установят, все они будут подключены к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город».

Решение о том, обеспечить ли Осановскую рощу видеонаблюдением или нет, администрация города должна принять до конца 2024 года.