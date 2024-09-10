ЖКХ Вологодской области сильно изношено

Износ коммунальной инфраструктуры в Вологодской области сегодня таков, что по пути к потребителю теплосети теряют от 20% до 40% тепла, а потери воды при её транспортировке по водопроводу составляют около 20%. Таковы данные регионального правительства.

Как сообщает «РБК Вологодская область», это выше нормативных показателей в несколько раз. В результате на объектах ЖКХ растёт количество аварий и инцидентов – в среднем их происходит более 70 каждый месяц.

Без регулярного обновления все системы инженерно-технического обеспечения в регионе будут неизбежно деградировать. Чтобы предотвратить этот процесс, необходимо ежегодно обновлять не менее 5% сетей, то есть сотни километров труб. Денег на это в областном бюджете недостаточно.

Сегодня в замене нуждаются 67% сетей водоснабжения Вологодчины. У сетей водоотведения этот показатель равен 60%, а у сетей теплоснабжения – 43%. Кроме того, свой срок отработало 40% электросетевого оборудования.