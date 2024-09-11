В Вологде забытая на столе свеча подожгла квартиру

43-летняя жительница дома на улице Судоремонтной в губернском городе вечером зажгла в квартире свечи. Перед сном она потушила их, а об одной забыла.

Около полуночи порыв ветра из открытого окна сдвинул штору, ее краешек задел свечку и загорелся. Огонь перекинулся на потолок и стол.

Хозяйка проснулась, услышав характерный треск, и принялась тушить возгорание. На помощь пришел сосед. Вдвоем они справились, но другие жильцы дома вызвали пожарных.

В региональном ГУ МЧС уточнили, что из дома эвакуировались 20 человек. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра.