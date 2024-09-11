В Вологодской области хотят создать комитет отцов

«Проработать вопрос о создании на территории области комитета отцов и его структурных подразделений» – такое поручение дала региональному департаменту здравоохранения антинаркотическая комиссия Вологодчины.

Как уточняет "Город Во", предполагается, что формировать комитет отцов департамент будет в сотрудничестве с вологодским отделением Всероссийского народного собора. А среди целей создания комитета называется и «раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ». Иными словами, вологодским отцам предстоит бороться с распространением наркотиков среди молодёжи и пропагандировать, а также распространять здоровый образ жизни.

Решить вопрос предстоит до декабря 2024 года.