В Вологодской области хотят создать комитет отцов

[ Общество ]

«Проработать вопрос о создании на территории области комитета отцов и его структурных подразделений» – такое поручение дала региональному департаменту здравоохранения антинаркотическая комиссия Вологодчины.

Как уточняет "Город Во", предполагается, что формировать комитет отцов департамент будет в сотрудничестве с вологодским отделением Всероссийского народного собора. А среди целей создания комитета называется и «раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ». Иными словами, вологодским отцам предстоит бороться с распространением наркотиков среди молодёжи и пропагандировать, а также распространять здоровый образ жизни.

Решить вопрос предстоит до декабря 2024 года.

 

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