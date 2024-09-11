Тинейджеры тщетно пытались угнать мотоцикл в Бабушкинском округе

Инцидент, о котором рассказали в региональном СКР, произошел в ночь на 3 августа в Бабушкинском округе.

По версии следствия, 15-летний парень и его 18-летний друг решили прокатиться на чужом мотоцикле, припаркованном у дома. Юноши выкатили машину за околицу. Но без ключа двигатель не завелся. Расстроенные парни бросили мотоцикл и ушли.

Утром собственник заметил пропажу и заявил в полицию. Злоумышленников задержали по горячим следам.

Поскольку один из соучастников - несовершеннолетний, дело об угоне расследуют в Следственном комитете.