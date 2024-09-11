Череповецкий «Алмаз» снова обыграл петербургское «Динамо»

Как и днём ранее череповчанам пришлось отыгрываться. Пропустив первыми, уже на пятой минуте, молодёжка "жёлто-чёрных" забила четыре. Даниил Казулаев, Александр Шилов, Тимофей Калинин, для которого это была первая шайба в МХЛ, и Иван Ермаков сделали счёт 4:1. Вскоре хозяева один гол отыграли.



4:2, счёт который установился к середине основного времени матча продержался всю вторую половину игры. Только на последней минуте уже в пустые ворота Лев Волженков смог забросить пятую шайбу, установив тем самым окончательный счёт в матче 5:2 в пользу «Алмаза».

«Хорошая игра. Первый период был хорошим, играли организованно, строго и в атаке, и в обороне. Во втором периоде немного сбавили темп — это понятно: счёт 4:1, побежали забивать ещё больше, где-то игровая дисциплина немного упала. Но в третьем периоде мы попросили ребят сыграть строго по счёту, они выполнили установку, поэтому молодцы! Поздравляю всех с победой!», - Константин Касаткин, главный тренер команды «Алмаз», подвел итоги игры.

«Алмаз» благодаря двум победам поднялся на пятое место Дивизиона «Золотой» Западной конференции Молодёжной хоккейной лиги.

Следующие два матча «Алмаз» проведёт дома. Откроют сезон в Череповце команда Константина Косаткина 15 сентября игрой против двукратного обладателя Кубка Харламова, «Красной Армии». А 17 сентября сыграют против белорусского «Динамо-Бобруйск».