Покупатель запрещенных веществ из Вытегры оказался еще и наркодилером

[ Происшествия ]

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, свертки с синтетическими наркотиками вытегорские полицейские нашли в лесу 30 мая.  Было возбуждено уголовное дело, но следствие позднее было приостановлено: не удалось найти того, кто сделал закладку.

Только 9 сентября был задержан 34-летний мужчина, который ранее фигурировал в деле как потребитель запрещенных веществ. Оказалось, он еще и приторговывал зельем.

Вытегорский районный суд арестовал задержанного до 6 октября 2024 года.

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