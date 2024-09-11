Покупатель запрещенных веществ из Вытегры оказался еще и наркодилером

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, свертки с синтетическими наркотиками вытегорские полицейские нашли в лесу 30 мая. Было возбуждено уголовное дело, но следствие позднее было приостановлено: не удалось найти того, кто сделал закладку.

Только 9 сентября был задержан 34-летний мужчина, который ранее фигурировал в деле как потребитель запрещенных веществ. Оказалось, он еще и приторговывал зельем.

Вытегорский районный суд арестовал задержанного до 6 октября 2024 года.