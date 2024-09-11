В четырех округах области введен четвертый класс пожарной опасности

[ Общество ]

В региональном ГУ МЧС сообщили, что повышенный класс пожарной опасности с 10 сентября введен в Вологодском, Грязовецком, Усть-Кубенском, Белозерском и Вашкинском округах.

Это означает, что местным жителям следует соблюдать определенные ограничения. Например, по грибы в перечисленных районах не пойдешь: можно запросто схлопотать штраф.

Кроме запрета на посещение лесов, имеются и другие ограничения. В районах с повышенной пожарной опасностью нельзя жечь траву, разводить  костры, сжигать мусор на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, а также готовить шашлыки и другую еду на открытом огне.

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