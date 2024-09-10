Череповецкий подросток получил ожоги, ремонтируя машину

Инцидент, о котором рассказали в региональном ГУ МЧС, произошел в деревне Ботово Череповецкого района.

16-летний подросток решил починить старенькую "девятку", у которой прогнило днище. Горючее он слил заранее, но пары бензина полностью устранить не смог. Топливо вспыхнуло от искры, когда парень приступил к сварке.

Сама машина не загорелась, вызывать пожарных не пришлось. Но юноша получил ожоги ног и левой руки и обратился в местную больницу.

В ведомстве посоветовали соблюдать правила безопасности при проведении огневых работ.

