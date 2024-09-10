В сельских школах Вологодчины отремонтировали шесть спортзалов

Ремонтные работы провели в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», инициированного президентом России.

«К началу учебного года по нацпроекту отремонтированы спортивные залы в Подболотной средней общеобразовательной школе Бабушкинского округа, Дубровской основной школе имени Сугрина В.В. и Первомайской средней школе Вологодского округа, Шухободской школе Череповецкого района, Чебсарской школе Шекснинского района и Бабаевской основной общеобразовательной школе №3. В обновленных спортзалах уже занимаются более 700 детей», – рассказал избранный губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В помещениях заменили оконные и дверные блоки, отремонтировали полы, стены, потолки и системы электроснабжения.

Помимо этого, в каждой образовательной организации создали спортивный клуб, где проводятся систематичные занятия физической культурой, а также школьные соревнования.

Вологодская область участвует в проекте «Успех каждого ребенка» с 2019 года. За это время в регионе отремонтировали 34 спортзала сельских школ.