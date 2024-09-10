На автодороге Череповец – Белозерск – Липин Бор рабочие укладывают покрытие

Дорога, на которой проводится ремонт, пересекает четыре муниципалитета Вологодской области – Белозерский, Кирилловский, Вашкинский округа, а также Череповецкий район.

«Сейчас дорожники работают в Кирилловском и Белозерском округах на участке протяженностью 16,2 километров. Он пролегает от Крохинской переправы до границы с Вашкинским округом. Ремонт ведут поэтапно, сдать объект планируют до 2026 года», – рассказал избранный губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В настоящее время специалисты приступили к устройству основания и укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Далее укрепят обочины, нанесут разметку и установят дорожные знаки.

После окончания работ в Кирилловском и Белозерском округах дорожники приступят к ремонту участка в Вашкинском округе.

Напомним, ремонт трассы Череповец – Белозерск – Липин Бор начат в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Суммарно за эти годы было приведено в порядок более 100 километров региональной автодороги.