В парке Ветеранов в Вологде подсветили входные группы

В парке Ветеранов установили подсветку входных групп. Помимо этого, дополнительное освещение появилось на детской площадке и на Ладном тереме. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил и. о. мэра Вологды Андрей Накрошаев.

«В парке продолжаются работы по благоустройству, которые проводятся благодаря средствам областного бюджета. По решению врио губернатора региона Георгия Филимонова на эти цели выделено 265 млн рублей. Сейчас вологжане уже могут прогуливаться по обновленным пешеходным дорожкам – подрядчик снял ограждения. Совсем скоро будет готова и дорожка для любителей пробежек, в ближайшее время там сделают резиновое покрытие», – рассказал Андрей Накрошаев.

Кроме того, завершено озеленение парка: специалисты высадили более 1100 кустарников и 37 саженцев черемухи.

В ближайшее время поступят и аттракционы. Часть из них установят на прежние места, в том числе "Автодром", "Ретрокачели", "Цепочная карусель" и "Бабочки". Семейный аттракцион "Паровоз" переедет на другую площадку, так как длина путей у него будет больше – свыше 100 метров. Также закупят "Пиратский корабль" (12-тиметровую лодка) и большой батут "Вологда".

По всему периметру парка установят новое ограждение. Работы планируют закончить до начала октября.