Вологжанин украл у возлюбленной золото и компьютер

С дамой сердца 24-летний череповчанин поссорился в феврале текущего года. Девушка ушла, а вещи оставила на съемной квартире.

Ее возлюбленный тут же сдал золотые украшения 21-летней сожительницы в ломбард. А когда она вернулась, свалил вину на гостей.

В апреле череповчанка обнаружила, что парень заменил дорогой монитор от ее компьютера на более простой и недорогой, и снова с ним поругалась. А когда пришла за вещами, оказалось, что и системника нет.

Оказалось, вещи мужчина продал через сайт бесплатных объявлений, а деньги потратил. Девушка написала заявление в полицию. На ее обидчика завели дело, после чего он вернул ей 40 тысяч.

Остальные деньги, около 77 тысяч рублей, пострадавшая взыскала с него через суд.

В объединенной пресс-службе судов Вологодской области уточнили, что Череповецкий городской суд приговорил мужчину к 240 часам обязательных работ.