В Череповце 5 человек предстанут перед судом за организацию занятия проституцией

Прокуратура города Череповца утвердила обвинительное заключение в отношении трех жителей города металлургов и двух жителей Шекснинского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в период с октября 2022 года по май этого года обвиняемые с учетом организовывали занятие проституцией. Руководителем группы стал 53-летний шекснинец. Он создал нелегальное агентство по оказанию услуг интимного характера и нанял не менее 2 девушек. Мужчина и его 47-летняя соучастница, принимали заявки о необходимости предоставления интимных услуг от трех других фигурантов дела – администраторов одной из сауны в Череповце. Они давали девушкам адреса клиентов для выезда, получали и распредели денежные средства, полученные от оказанных услуг.

Преступная деятельность обвиняемых в мае 2024 года была пресечена сотрудниками полиции Вологодской области.

Уголовное дело будет направлено Череповецкий городской суд для рассмотрения по существу.