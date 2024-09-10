Очередной температурный рекорд побит на Вологодчине

Вчера, 9 сентября, максимальная температура воздуха в Вытегре составила +25,4, что на 0,5 градусов выше, чем последний рекорд 1912 года. В то же время в Бабаево температура достигла + 25,1 градусов, что выше, чем в 1999 году (+24,2). Об этом сообщает Вологодский центр гидрометрологии и окружающей среды.

В целом наступившая неделя на территории Вологодской области ожидается на редкость теплой: среднесуточная температура превысит +15, а положительная аномалия в течение недели составит 7-8 градусов.

Сегодня, 10 сентября, погода будет малооблачной, без осадков. Максимальная температура по области будет в пределах +25, +27, в ночные часы +4, +9 градусов.

В среду, 11 сентября, из-за влияния атмосферного фронта преимущественно по востоку увеличится облачность, существует вероятность слабого дождя. При этом дневная температура в регионе останется на предельно высоком значении от +23 до +26 градусов.

В четверг и пятницу влияние солнечного антициклона сохранится, осадков не ожидается. Температура ночью составит +8,+13, днем +25,+27.

По предварительным данным, в выходные дни без изменений, теплый антициклон продолжит сохранять летнюю погоду. Продлится это до конца второй декады сентября.