Вологодская деревня признана памятником истории и культуры народов Российской Федерации

Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодчины включил в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации деревню Тимониха – родину писателя Василия Белова, расположенную в Харовском округе.

Населённый пункт признан объектом культурного наследия регионального значения – достопримечательным местом. Ему присвоено название «Деревня Тимониха – родина писателя В.И. Белова, 1932 год».

В состав объекта включены:

- дом писателя Василия Белова (изба на высоком подклете, с фронтоном, крыльцом и прирубами, без покраски, наличники окон северного и восточного фасадов окрашены в белый цвет);

- дом родителей Василия Белова (изба с крыльцом, фронтоном, прирубами, цветовая гамма отделки фасадов пастельно-голубая, белые наличники, прирубы без покраски),

- два находящиеся рядом дома, указанные как жилой дом № 1 и жилой дом № 2 (избы на высоком подклете, с фронтонами и прирубами, без покраски, с белыми наличниками).