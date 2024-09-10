В Вологде на набережной установят автомат для кормления птиц

[ Общество ]

В областной столице рядом с домом № 19а на улице Ленина (который более известен вологжанам как «губернаторский дом») хотят установить вендинговый аппарат для кормления птиц.

Администрация города уже объявила аукцион на размещение и эксплуатацию этого объекта. Аппарат планируют установить сроком на семь лет, затем договор с его владельцем может быть продлён.

Организатором аукциона является городской департамент экономического развития. Его начальник Светлана Пахнина наделена правом утверждения всей аукционной документации.

 

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