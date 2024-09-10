Утверждён состав правления Территориального фонда обязательного медстрахования Вологодской области

Региональное правительство утвердило состав правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Вологодской области.
В него вошли:
- Александр Ершов – заместитель губернатора, он же председатель правления ТФ ОМС;
- Максим Трусов – заместитель начальника областного департамента здравоохранения, он же заместитель председателя правления ТФ ОМС;
- Татьяна Голыгина – заместитель губернатора;
- Роман Заварин – заместитель председателя Законодательного собрания области, председатель постоянного комитета ЗСВО по бюджету и налогам;
- Андрей Пулин – председатель постоянного комитета ЗСВО по образованию, культуре и здравоохранению;
- Александр Морозов – член постоянного комитета ЗСВО по социальной политике;
- Дмитрий Порохин – директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Вологодской области;
- Александр Костарев – директор Вологодского филиала страховой компании «СОГАЗ-Мед»;
- Дмитрий Ваньков – главный врач Вологодской областной клинической больницы, член некоммерческой организации «Вологодская медицинская ассоциация»;
- Татьяна Быкова – председатель Вологодской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ;
- Олег Рылеев – заместитель председателя регионального объединения организаций профсоюзов Вологодской областной федерации профсоюзов.