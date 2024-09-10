Утверждён состав правления Территориального фонда обязательного медстрахования Вологодской области

[ Общество ]

Региональное правительство утвердило состав правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Вологодской области.

В него вошли:

- Александр Ершов – заместитель губернатора, он же председатель правления ТФ ОМС;

- Максим Трусов – заместитель начальника областного департамента здравоохранения, он же заместитель председателя правления ТФ ОМС;

- Татьяна Голыгина – заместитель губернатора;

- Роман Заварин – заместитель председателя Законодательного собрания области, председатель постоянного комитета ЗСВО по бюджету и налогам;

- Андрей Пулин – председатель постоянного комитета ЗСВО по образованию, культуре и здравоохранению;

- Александр Морозов – член постоянного комитета ЗСВО по социальной политике;

- Дмитрий Порохин – директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Вологодской области;

- Александр Костарев – директор Вологодского филиала страховой компании «СОГАЗ-Мед»;

- Дмитрий Ваньков – главный врач Вологодской областной клинической больницы, член некоммерческой организации «Вологодская медицинская ассоциация»;

- Татьяна Быкова – председатель Вологодской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ;

- Олег Рылеев – заместитель председателя регионального объединения организаций профсоюзов Вологодской областной федерации профсоюзов.

 

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