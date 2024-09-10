Под Вологдой безалаберный строитель случайно спалил крышу дома

[ Происшествия ]

Строящийся частный дом в деревне Родионцево Вологодского округа вспыхнул днем 9 сентября. Очевидцы вызвали пожарных. Те ликвидировали возгорание на площади 100 квадратных метров.

Выяснилось, что один из рабочих пилил на крыше болгаркой металлический уголок. Рядом находился утеплитель, на который попали искры. Строители попытались сбить пламя, но ничего не вышло. Пришлось спасаться самим.

В региональном ГУ МЧС посоветовали при проведении подобных рабо заранее обзавестись огнетушителем и убрать подальше легковоспламеняющиеся материалы и жидкости.

Теги:
пожар болгарка утеплитель
ГУ МЧС РФ по Вологодской области
 

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