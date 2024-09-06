Опубликовано расписание нового автобусного маршрута в Вологде

Из микрорайона Лоста до остановочного пункта «6-й микрорайон», расположенного на Московской улице, и обратно начались перевозки пассажиров по маршруту № 17.

На маршрут отправится один автобус среднего класса. Он пойдёт по улицам:

- в прямом направлении: Пионерская – автодорога к микрорайону Лоста – Козленская – Левичева – Герцена – Конева – Беляева – Дзержинского – Московская и с остановками: Лоста, по требованию, Льнокомбинат, Снежинка, Солнечный остров, Рабочая, Беляева, ДК Льнокомбината, ул.Дзержинского;

- в обратном направлении: Московская - Петрозаводская – Беляева – Конева – Герцена – Рабочая – Козлёнская – а/д к микрорайону Лоста – Пионерская с остановками: 6 мкр., ул. Петрозаводская, ул. Текстильщиков, ДК Льнокомбината, Солнечный остров, Снежинка, по требованию.

На маршруте будет действовать расписание.





