В Вологодской области определена системообразующая территориальная сетевая организация

[ Экономика ]

Врио губернатора Георгий Филимонов подписал постановление «Об определении системообразующей территориальной сетевой организации в Вологодской области на 2025 – 2029 годы».

В качестве такой организации определено публичное акционерное общество «Россети Северо-запад».

Согласно закону, системообразующая территориальная сетевая организация – это организация, которая функционирует в границах конкретного региона России и обеспечивает надёжное функционирование объектов электросетевого хозяйства, расположенных в данном регионе.

 

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В Вологодской области определена системообразующая территориальная сетевая организация
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