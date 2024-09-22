В Вологодской области определена системообразующая территориальная сетевая организация

Врио губернатора Георгий Филимонов подписал постановление «Об определении системообразующей территориальной сетевой организации в Вологодской области на 2025 – 2029 годы».

В качестве такой организации определено публичное акционерное общество «Россети Северо-запад».

Согласно закону, системообразующая территориальная сетевая организация – это организация, которая функционирует в границах конкретного региона России и обеспечивает надёжное функционирование объектов электросетевого хозяйства, расположенных в данном регионе.