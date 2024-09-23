Администрация Вологды списала и снесёт дом в центре города

[ Общество ]

Администрация областной столицы постановила списать аварийный и подлежащий сносу жилой многоквартирный дом № 27а на улице Лермонтова. Его площадь составляет 552 квадратных метра.

«Продать путём продажи на аукционе в электронной форме строительные материалы от разборки объекта. Покупатель за счёт собственных средств обязан: произвести разборку (демонтаж) объекта; убрать (вывезти) полученные при разборке объекта материалы и строительный мусор; обеспечить подготовку лицом, имеющим действующий квалификационный аттестат кадастрового инженера, и представить в департамент имущественных отношений Вологды акт обследования объекта, подтверждающий его отсутствие», — указано в постановлении.

Все эти работы должны быть проведены до 6 декабря 2024 года.

Установлена начальная цена стройматериалов от разборки дома – 43 479 рублей с учётом НДС.

Здание снимут с государственного кадастрового учёта, исключат из состава казны города и реестра объектов муниципальной собственности.

Администрация Вологды списала и снесёт дом в центре города
 

 

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