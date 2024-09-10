Киоски и холодильный ларь снесут на городском рынке Вологды

Администрация областной столицы опубликовала очередное распоряжение «Об освобождении земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества».
Согласное ему, сносу подлежат:
- шесть киосков и один холодильный ларь на городском рынке по адресу: Батюшкова, 3а;
- 30 конструкций вблизи дома № 5 на улице Промышленная;
- один павильон и три сооружения вблизи дома № 13 на улице Пролетарская;
- одно ограждение и три сооружения у дома № 61а на улице Преображенского;
«Предложить владельцам самовольно установленных объектов движимого имущества в добровольном порядке исполнить требование настоящего распоряжения», — написано в документе.