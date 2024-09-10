Киоски и холодильный ларь снесут на городском рынке Вологды

[ Общество ]

Администрация областной столицы опубликовала очередное распоряжение «Об освобождении земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества».

Согласное ему, сносу подлежат:

- шесть киосков и один холодильный ларь на городском рынке по адресу: Батюшкова, 3а;

- 30 конструкций вблизи дома № 5 на улице Промышленная;

- один павильон и три сооружения вблизи дома № 13 на улице Пролетарская;

- одно ограждение и три сооружения у дома № 61а на улице Преображенского;

«Предложить владельцам самовольно установленных объектов движимого имущества в добровольном порядке исполнить требование настоящего распоряжения», — написано в документе.

 

Последние новости

Киоски и холодильный ларь снесут на городском рынке Вологды
Администрация Вологды списала и снесёт дом в центре города
В Вологодской области определена системообразующая территориальная сетевая организация
Опубликовано расписание нового автобусного маршрута в Вологде
В сельских школах Вологодчины отремонтировали шесть спортзалов
Череповецкий подросток получил ожоги, ремонтируя машину
Утверждён состав правления Территориального фонда обязательного медстрахования Вологодской области
На автодороге Череповец – Белозерск – Липин Бор рабочие укладывают покрытие
В парке Ветеранов в Вологде подсветили входные группы
В Череповце 5 человек предстанут перед судом за организацию занятия проституцией