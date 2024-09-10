Череповчанин ради 1000 рублей душил 86-летнюю старушку тростью

[ Происшествия ]

64-летний пьяница потребовал денег на выпивку и получил отказ.

Тогда мужчина нанес 86-летней пенсионерке удар в лицо и принялся душить бедолагу ее же собственной тростью. При этом старушка выронила сумку с кошельком. Посетитель забрал  1 000 рублей и убежал. Деньги он позднее пропил.

Виновника задержали и завели на него дело за разбой. Он заявил, что только замахнулся на пожилую даму.

Сама пострадавшая сказала, что боялась смерти: так сильно душил ее незваный гость.

В объединенной пресс-службе судов Вологодской области сообщили, что Череповецкий районный суд приговорил злоумышленника к трем годам колонии строгого режима

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