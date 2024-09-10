Десятки единиц спецтехники закуплены для содержания улично-дорожной сети Вологды

В 2024 году из областного бюджета городу Вологде было выделено более 345 миллионов рублей на закупку 38 единиц спецтехники и 45 единиц навесного прицепного оборудования.

«На сегодняшний день приобретены 25 единиц специализированной техники – самосвалы, тракторы, комбинированные дорожные машины, грейдер и пылесос на базе «КамАЗа». В сентябре будут закуплены ещё 11 единиц и 2 – в октябре», — сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Он добавил, что куплены также 32 единицы щёток, погрузчиков, прицепов, пескачей, бочек, в том числе роторная косилка. Оставшиеся 13 единиц навесного оборудования и прицепной техники будут также закуплены к началу зимнего периода.

В муниципалитеты Вологодской области поставлены 64 единиц спецтехники из 87.

Врио губернатора напомнил, что в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» в Вологде проводится ремонт дворовых территорий. В 2024 году запланировано отремонтировать 52 двора. К настоящему времени работы завершены в 48 дворах.