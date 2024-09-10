Череповецкий «Алмаз» обыграл петербургское «Динамо» в матче Регулярного чемпионата МХЛ

Дублем в составе "жёлто-чёрных" отметился Вячеслав Ульянов, ещё по голу на свой счёт записали Лев Волженков и Даниил Казулаев. При этом череповчане смогли отыграться со счёта 1:4, забросив решающую шайбу за 71 секунду до конца третьего периода.



Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее были череповчане, победный бросок вновь нанёс Ульянов, став главным героем матча. Итог встречи 5:4 в пользу «Алмаза».

«Игра получилась удачной для нашей команды. Жаль, что не смогли сразу настроиться на игру с первых смен, но парни — все молодцы, старались, бились, и мы выиграли этот матч. Спасибо команде за то, что дали возможность реализовать свои моменты, оформить дубль и забить победный буллит», сказал Вячеслав в интервью после игры.

Сегодня команды проведут между собой ещё один матч, который пройдёт в Санкт-Петербурге и начнётся в 18:30.