17 крупных инвестпроектов реализуются в сельском хозяйстве Вологодчины

17 крупных инвестиционных проектов реализуют аграрии Вологодчины в 2024 – 2026 годах. Общий объём капиталовложений в них превышает 7 миллиардов рублей.

«Так, в селе Куркино Вологодского округа завершается строительство первой очереди молочно-товарной фермы племзавода «Майский». Молочно-товарная ферма рассчитана на содержание 720 голов дойного стада с беспривязной системой содержания и доильным залом. По результатам строительства планируется создать 33 рабочих места», — сообщил и.о. начальника областного департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Виноградов.

В Подлесном сельском поселении Вологодского округа компания «Слобода» строит производственную площадку по откорму свиней. Мощность проекта составляет 3972 головы свиней единовременного содержания. Результатам реализации проекта является производство свиней на убой в живом весе 2,5 тысячи тонн в год. Кроме того, реализация проекта позволит создать десять рабочих мест. Завершение строительства и запуск производственной площадки запланированы на февраль 2025 года.

В сельском поселении Сухонское Междуреченского округа Племенной завод-колхоз имени 50-летия СССР ведёт строительство животноводческого комплекса, рассчитанного на 4225 голов крупного рогатого скота, в том числе 2062 коров с одним из самых крупных в регионе доильным залом на 60 мест типа «Карусель». Реализация инвестиционного проекта позволит увеличить предприятию производство молока более чем на 60 тонн в сутки, а также создать 50 рабочих мест.

Кроме того, в текущем году уже завершена реализация 10 инвестиционных проектов в сельскохозяйственной отрасли с общим объемом инвестиций более 800 миллионов рублей, включающие семь проектов по строительству и реконструкции животноводческих помещений, строительство двух комбикормовых производств и реконструкцию промышленного птичника вместимостью 140 тысяч голов птицы.

Реализация проектов позволила создать 385 новых и провести модернизацию 2700 уже существующих скотомест, производить 60 тонн комбикормов для крупного рогатого скота в сутки, а также (после выхода к 2026 году на проектную мощность) – до 40 миллионов штук яйца в год.