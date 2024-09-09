До смерти избившие в Бабушкинском округе мужчину подростки арестованы

[ Происшествия ]

Два подростка отдыхали в селе имени Бабушкина с 34-летним родственником одного из них. Юноши поссорились с мужчиной и избили его так, что потерпевший позднее умер в больнице.

Подозреваемых задержали. В объединенной пресс-службе судов Вологодской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 

Одного из парней Тотемский районный суд 9 сентября арестовал до 7 ноября. Второму избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на тот же срок. Этому подозреваемому запретили общаться с потерпевшей и свидетелями по уголовному делу, а таке пользоваться телефоном и интернетом, за исключением случаев вызова экстренных служб, общения с защитниками, следователем и судом. О каждом таком звонке подозреваемый должен информировать контролирующий орган.

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